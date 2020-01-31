Huawei готовит складной смартфон с 6 камерами

Несмотря на не совсем очевидное преимущество складного смартфона и довольно высокую стоимость устройства, благодаря чему многие себе такой продукт явно не купят, компания Huawei вновь планирует запустить в продажу очередной свой складной смартфон с шестью камерами на корпусе. Конечно, это будет не просто система из шести камер на тыльной панели, а неготов разделение областей, но в целом такое решение очень даже понравится тем, кто хочет много фотографировать на своем смартфоне. Проблема лишь в том, что гаджет и без того будет дорогостоящим удовольствием, а с шестью камерами высокого уровня это будет вовсе недостижимый продукт. Ждем в релизе и тогда поговорим о видимых преимуществах и недостатках продукта от Huawei, верно?