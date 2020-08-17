Huawei готовит смартфон с двумя дисплеями

На протяжении достаточно длительного времени никто на рынке смартфонов не показывал ничего удивительного, так как технологий для этого просто нет. И компания Huawei решила выйти из ситуации достаточно интересным способом — производитель придумал добавить на тыльную сторону устройства дисплей, который смотрится очень привлекательно. Пока что это только патент и никто не говорит о том, что производитель выпустит такой гаджет скоро в релиз, но в ближайшем будущем, может через год или два, смартфон действительно может появиться на рынке. И тогда можно будет говорить о преимуществах устройства и недостатках данного решения. Но пока что об этом нет никакой информации, так что мы будем просто ждать, пока устройство покажут официально.