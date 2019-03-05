Huawei готовит смартфон слайдер

Если верить информации из интернета, компания Huawei готовит в ближайшем будущем выпустить смартфон, который будет реализован в форм-факторе слайдера. Это довольно привычный формат для смартфонов, ведь еще несколько лет назад он пользовался невероятной популярностью и буквально каждая компания выпускала именно такие смартфоны. Сейчас же на рендерах новый смартфон выглядит крайне привлекательно — у него вся фронтальная панель занята исключительно дисплеем, нет ничего лишнего, а камера спрятана за слайдером. Конечно, никто не гарантирует, что такой смартфон скоро поступит в продажу, так как иногда от задумки до реализации проходит несколько лет. Но, нам бы очень интересно было посмотреть на такой вот смартфон от китайской компании.