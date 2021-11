Huawei хочет лицензировать смартфоны, чтобы обойти запрет на торговлю в США

Согласно новому отчету Bloomberg , Huawei изучает возможность лицензирования некоторых моделей своих смартфонов сторонним компаниям, чтобы обойти ограничения, введенные запретом на торговлю в США. Одна из предполагаемых компаний - Xnova - подразделение China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC). Производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech Ltd. еще одна компания, которая, как предполагается, находится в поле зрения Huawei. Подразделение PTAC Xnova уже продает телефоны Huawei серии Nova на своей онлайн-платформе.

Лицензируя свои разработки сторонним компаниям, Huawei сможет собирать такие компоненты, как чипсеты TSMC и модемы 5G, необходимые для ее смартфонов. Этот шаг также может помочь вернуть Google Mobile Services на устройства Huawei. Согласно этому обходному пути Huawei не сможет продавать телефоны под собственной торговой маркой. Вышеупомянутые сторонние компании будут продавать устройства, разработанные Huawei, под своим собственным брендом. Компания Huawei не делала официальных заявлений по поводу этих предположений.