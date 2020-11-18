Huawei и Leica всё ещё партнёры

Недавно появился новый слух о том, что партнерство Huawei и Leica истекло. Однако китайский технологический гигант опроверг эти слухи, несмотря на то, что источником информации был известный распространитель информации с платформы Weibo. Для тех, кто не знает, Huawei впервые стала партнером Leica еще в 2016 году, заказав для своего флагмана Huawei P9 оптику. Известная компания-производитель камер даже внесла свой вклад в обработку изображений, дизайн пользовательского интерфейса и дизайн модуля камеры и с тех пор является основным партнером производителя смартфонов в его флагманских моделях. Вероятно, партнерские отношения будут и дальше развиваться, ведь технологическому гиганту точно не хочется терять лучшие на рынке камеры.

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