Huawei и ZTE признаны угрозой для США

Достаточно длительное время власти США выпускали различные законы, которые сильно ограничивают китайские компании в работе. Теперь же выше официальный документ, который гласит, что компании Huawei и ZTE, которые расположены в Китае, несут прямую угрозу национальной безопасности США. Исходя из этого можно понять, что ни одна китайская компания не будет работать с компаниями США, так как теперь точно будут запреты, которые уже не обойти. Кроме того, теперь не совсем понятно, что будут делать страны, которые с США в хороших отношениях, но используют продукцию Huawei и ZTE как основной элемент коммуникаций. Звучит достаточно странно и мы пока что не можем делать каких-либо прогнозов по этому поводу. Нужно будет подождать новостей.

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