Huawei и ZTE заблокировали в Индии

Рост пограничной напряженности между Индией и Китаем отрицательно сказался на торговых отношениях между двумя странами. Теперь китайским производителям сетевого оборудования Huawei и ZTE заблокировали в определённых государственных программах и инсайдеры считают, что это только начало. Из-за ухудшения отношений между странами правительство Индии запретило множество приложений из Китая, а также ввело общенациональный запрет на некоторые китайские продукты. Кроме того, производители бытовой электроники из Китая также столкнулись с негативной реакцией из-за антикитайских настроений в регионе, в то время как правительство Индии исключило производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE из своего списка доверенных операторов связи, опубликованного ранее в этом году.

Конечно, пока что рано говорить о том, что производители из Китая будут полностью заблокированы на территории Индии, но к этому всё идёт. Дело в том, что производители довольно активно импортируют свои продукты на территорию этой страны, создавая конкуренцию местным брендам. Они банально не могут развиваться, так как продукция китайских компаний дешевле и доступнее. Аналитики считают, что теперь правительство Индии будет искусственно усложнять жизнь китайским производителям, чтобы в итоге получить более выгодные условия для своих собственных производителей. Но пока что это лишь неофициальный слух сторонних пользователей, а не официальные данные.
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