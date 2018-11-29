Huawei и его мощная новинка Nova 4

Компания Huawei выпустила смартфон среднего класса. Смартфон обладает возможностью подключаться к мобильным сетям 5G. По словам инсайдера, такую опцию получит одна из версий гаджета.Экран смартфона Huawei Nova 4 обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Размер диагонали составляет 6,3 дюйма. При этом соотношение площади дисплея и всей лицевой поверхности достигает 90 процентов. По слухам, обе камеры гаджета будут двойными. Подробные параметры неизвестны, но селфи-камере приписывают сенсор на 26 МП. При создании снимков можно воспользоваться функциями искусственного интеллекта. Данный чипсет, напомним, установлен во флагманских моделях Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. Набор памяти представлен флэш-массивом на 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ, а также 6 ГБ/8 ГБ «оперативки». В качестве операционной системы установлен 9-й релиз Android Pie. Батарея имеет мощность 4100 мАч.Стоимость смартфона составит 400 долларов.