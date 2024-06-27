Huawei инвестирует в собственную литографию

Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что у компании Huawei имеются существенные проблемы в области полупроводниковой продукции. Причина этих проблем заключается в том, что китайскому гиганту запретили приобретать различного рода полупроводниковую продукцию от компаний, связанных с США, так как Huawei находится в условной экономической блокаде со стороны Америки. Более того, власти США с недавних пор запретили китайским компаниям покупать производственные мощности, которые позволили бы компании выпускать собственную продукцию. Наиболее важный запрет касается компании ASML, которая выпускает литографические станки для полупроводниковой продукции, которую можно изготавливать по технологическому процессу в 3, 5 и 7 нанометров.

И хотя компания Huawei каким-то образом вместе со SMIC смогла наладить производство процессоров на 7 нанометрах, объёмы такого производства оказались крайне скудными. Более того, у конкурентов на рынке вскоре будут процессоры на 3 нанометрах, а то и на 2, что является существенным прогрессом, за которым тяжело угнаться. И в Huawei решили сделать ставку на будущее — они заявили, что будут инвестировать приличные средства в собственное производство литографических станков, которые позволят в будущем выпускать столько полупроводниковой продукции, сколько необходимо для удовлетворения собственных потребностей. Это звучит достаточно интересно, так как тогда Китай не будет зависеть от западных технологий.