Huawei инвестирует в собственную литографию

Если вы следите за рынком высоких технологий, то знаете, что у компании Huawei имеются существенные проблемы в области полупроводниковой продукции. Причина этих проблем заключается в том, что китайскому гиганту запретили приобретать различного рода полупроводниковую продукцию от компаний, связанных с США, так как Huawei находится в условной экономической блокаде со стороны Америки. Более того, власти США с недавних пор запретили китайским компаниям покупать производственные мощности, которые позволили бы компании выпускать собственную продукцию. Наиболее важный запрет касается компании ASML, которая выпускает литографические станки для полупроводниковой продукции, которую можно изготавливать по технологическому процессу в 3, 5 и 7 нанометров.

И хотя компания Huawei каким-то образом вместе со SMIC смогла наладить производство процессоров на 7 нанометрах, объёмы такого производства оказались крайне скудными. Более того, у конкурентов на рынке вскоре будут процессоры на 3 нанометрах, а то и на 2, что является существенным прогрессом, за которым тяжело угнаться. И в Huawei решили сделать ставку на будущее — они заявили, что будут инвестировать приличные средства в собственное производство литографических станков, которые позволят в будущем выпускать столько полупроводниковой продукции, сколько необходимо для удовлетворения собственных потребностей. Это звучит достаточно интересно, так как тогда Китай не будет зависеть от западных технологий.
Poco F6 Pro показали на пресс-рендерах …
В сеть утекли качественные изображения смартфона Poco F6 Pro, официальный релиз которого ожидается в ближ…
Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition появится в глобальной п…
Компания Nubia анонсировала скорый международный релиз смартфона Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition, ко…
Опубликованы рендеры Motorola Edge 50 Fusion…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения и поделился новыми подробностями о с…
Google готовится к крупному апдейту формата RCS-сообщений…
Редактирование сообщений в различного рода мессенджерах существует уже много лет — сейчас сложно представ…
Samsung выпустила One UI 6.1 для почти 10 миллионов устройст…
Сегодня компания Samsung официально объявила, что обновление прошивки One UI 6.1 уже было установлено на …
Новый Redmi Note 13 Pro+ 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила о скором выходе новой версии смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, которая получит на…
Официально: OPPO F27 Pro+ готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что смартфон F27 Pro+ будет официально представлен в Индии уже 13 июня. Производи…
Honor выпустила смартфоны 200 Pro и 200 на международную аре…
Сегодня компания Honor официально объявила о релизе смартфонов Honor 200 Pro и Honor 200 на международные…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor