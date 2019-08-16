Huawei исправила мерцание экрана в Mate 20 Pro

В новой версии прошивки EMUI 9.1.0.135 компания Huawei добавила долгожданную технологию DC Dimming.

Владельцы Huawei Mate 20 Pro столкнулись с одним неприятным багом: при низких значениях яркости, OLED-дисплей смартфона начинал неприятно мерцать. Для некоторых пользователей подобный изъян был довольно критичным, поскольку сильно нагружал глаза. Для исправления проблемы Huawei добавила технологию DC Dimming в новую версию EMUI. Эта функция заметно «выравнивает» амплитуду колебаний, не влияя на время отклика дисплея. Таким образом картинка становится более приемлемой, хоть проблема и не решается полностью.

Активировать DC Dimming можно будет в меню «Настройки»> «Экран»> «Комфорт глаз»> «Уменьшение мерцания». Обновление уже доступно для пользователей из Китая, остальным придётся немного подождать.