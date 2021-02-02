Huawei лидирует на рынке Китая

Китайский рынок смартфонов очень конкурентен, и за деньги потребителей борются несколько ключевых игроков. IDC, аналитическая компания, опубликовала свой отчет за 2020 год, который показывает, что Huawei по-прежнему является лидером в своей стране, причем с большим отрывом. На вершине списка находится Huawei с общим объемом поставок 124,9 млн устройств, что дает ей рыночную долю в 38,3%. Однако эта цифра значительно меньше 140,6 млн единиц в 2019 году. Хотя пандемия определенно повлияла на продажи, мы также считаем, что ограниченное со стороны США в отношении Huawei могло повлиять на снижение общего объема поставок. На втором месте Vivo с 57,5 ​​миллионами поставок и долей рынка 17,7%. За ним следует OPPO с долей рынка 17,4% и общим объемом поставок 56,7 млн ​​единиц.