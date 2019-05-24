Huawei может остаться без собственных чипов Kirin

В последнее время, пожалуй, только ленивый не следит за ситуацией с США и китайской компанией Huawei. Ведь у многих есть техника с этим брендом, а кто-то задумывался о ее покупке (но, скорее, уже передумал). Из-за бугра продолжают приходить новости, но они не совсем хорошие.

Компания ARM, владеющая правами на архитектуры процессоров для смартфонов и других мобильных устройств, тоже решила отказаться от сотрудничества Huawei. Хоть родом она из Британии, в работе использует «технологии американского происхождения», а поэтому намерена строго соблюдать запреты США.

Среди сотрудников распространили служебную записку с поручением приостановить работу с Huawei и её дочерними компаниями по «всем активным контрактам, технической поддержке и любым соглашениям, ожидающим принятия решений».

Если этот разрыв будет долгосрочным, собственных процессоров Huawei не видать. Дело в том, что ее подразделение HiSilicon, лицензирует у ARM архитектуру ядер для своих серверных процессоров Kunpeng и мобильных платформ Kirin. Возможно, Kirin 985 еще успеют выпустить, а вот судьба дальнейших моделей уже под вопросом. А в это время компания продолжает терять и клиентов. Например, в Великобритании операторы сотовой связи EE и Vodafone прекратили прием предзаказов на Huawei Mate 20×5G, продажи которого должны были начаться в конце мая. Они боятся, что смартфон не сможет получить полную версию Android. В Японии тоже отложили релиз нескольких моделей, а в Сингапуре и на Филиппинах распродают складские запасы, отказываясь от новых поставок и обмена устройств. В Испании пока окончательного решения не приняли, но опасаются за будущее продукции китайского производителя.