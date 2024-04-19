Huawei может продать 10 миллионов смартфонов Pura 70

Буквально вчера китайская компания Huawei представила новые смартфоны серии Pura 70, а уже сегодня появилась информация от некоторых специалистов о том, что данный бренд может продать более 10 миллионов единиц этих смартфонов в 2024 году, если не столкнётся с проблемами производственной мощности и сможет сохранить разумную цену. Это на самом деле крайне важный момент, потому что рынок Китая достаточно богатый, но местные пользователи не горят желанием отдавать за смартфоны больше тысячи долларов. Также специалисты отмечают, что благодаря широкой продуктовой сегментации (помимо базовой модели у смартфона также имеются варианты Pro, Pro+ и Ultra) производитель получит существенный рост продаж — пользователи любят, когда у них есть несколько вариантов на выбор, что положительно сказывается на общих продажах.

Кроме того, это очень популярный в Китае бренд, что тоже хорошо сказывается на рекордных продажах. И, конечно, не стоит забывать, что смартфоны Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra оснащены процессором Kirin 9010. То есть у них один и тот же мобильный процессор — производителю не нужно выпускать множество чипов, загружая производственные мощности до отказа. Можно просто заняться выпуском одного мобильного процессора и устанавливать его во все смартфоны, унифицируя общую линейку производства. Это разумное решение при учёте того, что в Китае сейчас явные трудности с производством процессором по современным техроцессам.
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