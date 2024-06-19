Huawei может производить собственные чипы на 5 нанометрах

Китайская компания SMIC, партнёр Huawei в области производства полупроводниковой продукции, недавно сообщила об успешной разработке 5-нанометрового технологического процесса без использования оборудования EUV (крупнейшая в мире компания по производству аппаратуры для данного направления производства). Вероятно, на базе новой литографии будут производить процессоры серии Kirin нового поколения, которые будет использоваться в предстоящей серии смартфонов Huawei Mate 70. Впрочем, пока что речь идёт не про массовое производство, а лишь про малосерийный выпуск процессоров, что, скорее всего, не позволит удовлетворить спрос Huawei с её огромными продажами.

При этом стоит отметить, что данная информация появилась сразу после заявления генерального директора облачных сервисов Huawei о том, что компания не может получать чипы от TSMC из-за санкций США, соответственно, нужно развивать собственную полупроводниковую продукцию. Он также отметил, что Huawei нужно сосредоточиться на эффективном использовании 7-нм технологического процесса, так как на текущий момент объёмы производства чипов нового поколения на базе 5 нанометров слишком низкие и полностью обеспечить себя в этом направлении будет крайне тяжело. Да и помимо проблемы с выпуском готовой продукции ранее сообщалось, что стоимость 5-нм чипов SMIC может быть на 50 процентов выше, чем у TSMC, что делает продукцию слишком дорогой для конечного использования в смартфонах.
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