Huawei может производить собственные чипы на 5 нанометрах

При этом стоит отметить, что данная информация появилась сразу после заявления генерального директора облачных сервисов Huawei о том, что компания не может получать чипы от TSMC из-за санкций США, соответственно, нужно развивать собственную полупроводниковую продукцию. Он также отметил, что Huawei нужно сосредоточиться на эффективном использовании 7-нм технологического процесса, так как на текущий момент объёмы производства чипов нового поколения на базе 5 нанометров слишком низкие и полностью обеспечить себя в этом направлении будет крайне тяжело. Да и помимо проблемы с выпуском готовой продукции ранее сообщалось, что стоимость 5-нм чипов SMIC может быть на 50 процентов выше, чем у TSMC, что делает продукцию слишком дорогой для конечного использования в смартфонах.