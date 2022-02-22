Huawei намекает на грядущий смартфон выпуском тизера

Huawei сообщила, что компания проведет весеннюю конференцию Smart Office Spring, 27 февраля в 21:30 в Китае. Это крупное мероприятие китайской технологической компании, которое потенциально может привести к выпуску новых смартфонов, планшетов, ноутбуков и других продуктов экосистемы.

Согласно отчету, на официальном тизере изображены четыре планеты, вращающиеся вокруг планеты в центре. Это можно интерпретировать как различные венчурные направления Huawei, где серединой является смартфон, а такие продукты, как ноутбуки, планшеты или наушники, — это другие четыре планеты, вращающиеся вокруг него. Помимо этого, его также можно интерпретировать как модуль камеры будущего смартфона, поскольку в прошлом мы уже видели аналогичные конструкции камер этого бренда. Бренд еще не представил никакой информации какого-либо будущего смартфона, однако на этом мероприятии могут быть показаны новые устройства Huawei P50 и Mate 40, которые недавно были обнаружены в базе данных сертификации 3C с номерами моделей NOH-AN50 и ABR-AL60.
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