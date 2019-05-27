Huawei не может официально использовать карты microSD

Последствия запрета Huawei в Соединенных Штатах продолжают расти. Huawei больше не имеет права использовать официальную поддержку SD или карт памяти microSD в своих будущих телефонах или ноутбуках.

Удаление из ассоциации SD стало последним ударом по осажденной китайской компании. Карты MicroSD и SD будут продолжать работать на существующем оборудовании Huawei, но исключение из SD Association означает, что Huawei не сможет использовать стандарты для будущих продуктов.

Huawei подготовилась к отключению карт microSD и разработала собственные проприетарные карты памяти Nano, которые по размеру и форме идентичные Nano SIM-карте, на 45 % меньше, чем карты microSD, и выпускаются как минимум с 256 ГБ памяти и скоростью передачи данных 90 МБ / с.