Huawei не вернется к сервисам Google

Некоторое время назад на просторах интернета яро обсуждали тему того, что компания Huawei лишилась сервисов Google и теперь не может похвастаться тем, что смартфоны из коробки поддерживают тот же Google Play. Это значит, что пользователь не сможет комфортно устанавливать приложения и работать с ними. Однако есть масса путей обхода этой проблемы, среди которых сторонние магазины и так далее. Теперь же появилась информация о том, что производитель и в ближайшем будущем не планирует возвращаться к софту от компании Google. Производитель принял это решение, чтобы в будущем не зависеть от других производителей софта. Будем надеяться, что гигант рынка смартфонов сможет выйти из этой ситуации победителем и удивит нас своими гаджетами.