Huawei не выпустит уникальные Nova 8 и Nova 8 Pro

Недавно Huawei представила на конференции два новых смартфона, а именно Nova 8 и Nova 8 Pro. Однако, похоже, компания воздержалась от выпуска специальной версии устройства, в которой использована тема популярной мобильной игры Honor of Kings. Хотя изначально производитель обещал фанатам специальное издание, в итоге от него пришлось отказаться, хотя это информация от неофициальных источников и точных данных пока нет. Для тех, кто не знает Honor of Kings — популярнейшая в Китае мультиплеерная игра, которая пользуется невероятной популярностью. Она приносит больше дохода, чем получают за год некоторые производители смартфонов. И в Huawei хотели сыграть на популярности игры, но, видимо, что-то пошло не так, как хотелось.

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