Huawei nova 11 Ultra оценен в 655 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 11 Ultra, которая получила поддержку спутниковой связи с возможностью принимать и отправлять сообщения. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2652:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой F/1,4–4,0), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением 60 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, предустановленной ОС HarmonyOS 3 и 256 ГБ флеш-памяти. Цена смартфона составляет 655 долларов.

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