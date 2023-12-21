Huawei nova 12 Pro получит сдвоенную селфи-камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики флагманских смартфонов Huawei nova 12 Pro и nova 12 Ultra, официальная презентация которых состоится уже на следующей неделе. Итак, грядущие новинки оснастят экраном с разрешением 1,5К, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 60 Мп и 8 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением), основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик с раскладкой RYYB и объектив с переменной диафрагмой F/1,4-4,0) и модулем с телеобъективом, пластиковой боковой рамкой, поддержкой спутниковой связи и фирменной однокристальной системой Kirin 9000S.