Huawei nova 8 Pro получит 120-Гц OLED-дисплей

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфонов Huawei nova 8 и nova 8 Pro, официальный анонс которых ожидается 23 декабря. Итак, стандартная модель получит фирменную платформу Kirin 985, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и одинарной врезанной селфи-камерой с разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения 64 Мп и корпус толщиной 7,64 мм. Старшая модель будет отличаться OLED экраном-водопадом с частотой обновления 120 Гц и сдвоенной врезанной фронтальной камерой.

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