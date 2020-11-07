Huawei nova 8 SE - четыре камеры, зарядка 64 МП и поддержка 5G

Компания Huawei представила приемника представленного в апреле смартфона 7 SE - 8 SE.

Nova 8 SE имеет корпус толщиной всего 7,46 мм и весит 178 грамм. Смартфон получил дизайн во многом напоминающий iPhone 12, с плоскими рамками и квадратным модулем камеры, который включает в себя основную камеру на 64 МП, сверхширокий блок на 8 МП и два модуля на 2 МП.

За работу отвечает чипсет Dimensity 720 в паре с 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти под управлением EMUI 10.1 на базе Android 10. Смартфон получил батарею емкостью 3800 мАч, которая меньше, чем нынешние отраслевые стандарты, но она поддерживает зарядку мощностью 66 Вт, что обещает зарядить аккумулятор до 60% за 15 минут и до 100% за следующие 20 минут.

Huawei nova 8 SE будет доступна в четырех цветах цветовых с 11 ноября, к сожалению пока только в Китае. Ожидаемая цена за стандартную модель $ 390.

Комментарии и отзывы Huawei nova 8 SE
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