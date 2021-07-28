Huawei nova 8 SE Vitality Edition представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 8 SE Vitality Edition, которая базируется на возрастном фирменном чипсете Kirin 710A. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей емкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1, а также корпусом толщиной 8,4 мм и массой 179 г. Цена смартфона составляет 290 долларов.