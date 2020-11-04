Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. Фото

Сетевые источники поделились качественными фотографиями смартфона Huawei nova 8 SE, который будет представлен завтра, 5 ноября. Отметим, что в плане дизайне аппарат будет сильно похож на недавний iPhone 12. Строгий корпус с плоской металлической рамкой, квадратный блок тыльной камеры в левом верхнем углу – все это мы видели в новинке от Apple.

По предварительным данным, смартфон получит 6,53-дюймовый OLED-дисплей, четырехъядерную платформу MediaTek Dimensity 720, батарею емкостью 3800 мАч, тыльную квадрокамеру с модулями 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.