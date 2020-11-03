Huawei nova 8 SE получит зарядку на 66 Вт

Китайские источники опубликовали постер смартфона Huawei nova 8 SE, выход которого ожидается в ноябре вместе с моделями nova 8 и nova 8 Pro. Смартфону прочат 6,53-дюймовый OLED-дисплей, четырехъядерную платформу MediaTek Dimensity 720, батарею емкостью 3800 мАч, тыльную квадрокамеру с модулями 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Отдельно отметим несколько устаревший каплевидный вырез для фронтальной камеры. Что до основной камеры, то она расположена в модном квадратном блоке. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.