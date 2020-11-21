Huawei nova 8 получит SoC MediaTek Dimensity 700

Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei nova 8, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат новенькую платформу MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, врезанную в экран одинарную фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею емкостью 4000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Официальный релиз смартфона вместе с nova 8 Pro ожидается в следующем месяце.