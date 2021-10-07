Huawei nova 8i и nova 9 скоро появятся в Европе

Оба телефона будут иметь фирменную оболочку Harmony OS 2. В них будет встроен аккумулятор емкостью 4300 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Huawei nova 8i будет работать на процессоре Snapdragon 662, а а nova 9 на Snapdragon 778G.
Huawei nova 9 может похвастаться 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой на 50 МП, а nova 8i предлагает 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с овальным вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры, дизайн задней части, вдохновлен серией Mate 30, на тыльной стороне расположилась 64-мегапиксельная камера.