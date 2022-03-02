Huawei nova 9 SE - первый телефон компании с камерой на 108 Мп

Huawei планирует выпустить свой первый смартфон компании с камерой на 108 Мп. Huawei nova 9 SE должен стать первым телефоном Huawei со 108-мегапиксельной камерой. У Huawei были проблемы с поиском чипов, особенно с возможностью подключения 5G, поэтому неудивительно, что 9 SE будет иметь подключение 4G.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 680 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он будет работать под управлением Android 11 с EMUI 12 поверх него и он не будет иметь доступа к сервисам Google Play. Возвращаясь к камере, к основному модулю на 108 МП присоединятся сверхширокоугольная камера на 8 МП и две вспомогательные на 2 МП. На передней панели расположится селфи-камера на 16 Мп.

Говоря о дисплее, Huawei выбрала довольно большой 6,78-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080 x 2388 пикселей (соотношение сторон 19,9:9). Телефон также будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой, сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания, а также NFC.

Пока не ясно, когда Huawei официально представит nova 9 SE, но информация утверждает, что он скоро появится в Европе.

Комментарии и отзывы Huawei nova 9 SE
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