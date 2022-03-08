Huawei nova 9 SE получил 108-Мп камеру и 66-Вт зарядку

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 9 SE, которая появится в продаже 11 марта. Новинку оснастили тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 12, неназванной однокристальной системой (предположительно, это Qualcomm Snapdragon 680), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки SuperCharge и боковым дактилоскопическим сенсором. А вот 3,5-мм гнезда для наушников в смартфоне нет.