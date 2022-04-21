Huawei nova Y70 Plus получил батарею на 6000 мАч

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью nova Y70 Plus, которая станет доступна для покупки 1 мая по цене в 365 долларов. Новинку оснастили 6,75-дюймовым дисплеем с врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов) и 2 Мп (датчик для замера глубины сцены), 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, предустановленной фирменной оболочкой EMUI 12 и тремя расцветками: черной, белой и синей.