Huawei nova Y70 Plus поступит в продажу 1 мая

У компании Huawei скоро появится новый телефон, и он станет частью постоянно растущего семейства nova среднего уровня. Китайская компания анонсировала Huawei nova Y70 Plus для южноафриканского рынка, где тизер уже размещен перед началом продаж, которые начнутся 1 мая.

Телефон имеет 6,75-дюймовый экран неизвестного разрешения с каплевидным вырезом, в котором находится 8-мегапиксельная камера для селфи с апертурой f/2.0, 64 или 128 ГБ расширяемой памяти и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Huawei nova Y70 Plus имеет тройную заднюю камеру с основным датчиком 48 МП f / 1,8, сверхширокоугольным 5 МП с полем обзора 120 градусов и датчиком глубины 2 МП.

Смартфон работает под управлением EMUI 12 и будет доступен в цветах Crystal Blue, Pearl White и Midnight Black.

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