Huawei объявила о старте продаж в России нового флагманского смартфона Mate 20 RS

Официальный старт продаж смартфона Huawei Mate 20 RS намечен на 17 декабря по цене 139 990 рублей, а предварительные заказы будут приниматься с 10 по 16 декабря 2018 года. Гаджет оснащен 6,4-дюймовым экраном с разрешением 3120 на 1440 пикселей, тройной камерой Leica с разрешением 40 Мп (f/1.8), сенсором с разрешением 20 Мп (f/2.2) и модулем на 8 Мп. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 980 и 8 Гбайт ОЗУ. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4200 мА.ч. Huawei Mate 20 RS будет доступен в России в черном цвете.