Huawei объявляет о выпуске Nova 5 и Nova Pro

Компания Huawei анонсировала новые смартфоны серии Nova 5. Новые Nova 5 и 5 Pro особенно интересны тем, что представляют устройства Huawei по самым низким ценам с OLED-дисплеями, а также с высококачественными камерами и опциями SoC. Nova 5 является первым телефоном, который представляет новый чипсет Kirin 810. Новый чип имеет комбинацию из двух процессоров Cortex A76 с тактовой частотой до 2,23 ГГц и шести процессоров Cortex A55 с тактовой частотой 1,88 ГГц. Что касается графического процессора Mali-G52MP6, работающий на частоте 820 МГц. Kirin 810 очень хорошо расположен, чтобы конкурировать с Qualcomm Snapdragon 730 SoC. Nova 5 Pro поставляется с известным чипсетом Kirin 980.

Телефоны поставляются с панелью 6,39 ”с разрешением 2340 x 1080 (соотношение сторон 19,5: 9). Телефоны также оснащены под экранным оптическим сканером отпечатков пальцев. Отличается современным дизайном без оправы с надрезом камеры. Камера представляет собой 32-мегапиксельную камеру с апертурой f / 2.0. Телефон также отличается относительно тонким дизайном, его длина составляет всего 7,33 мм. 171-граммовый телефон по-прежнему способен заряжать батарею емкостью 3500 мАч.

Оснащен тем же сенсором Sony IMX586, который был представлен в View20, Honor 20. Камера 48MP поставляется с объективом f / 1.8. Второй модуль камеры - это 16-мегапиксельная камера f / 2.2. Huawei имеет два дополнительных модуля: 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Модуль глубины позволяет делать портретные снимки. У телефона нет гнезда для наушников, но Huawei предоставляет прилагаемый адаптер вместе с наушниками в коробке.Телефоны бывают четырех разных цветов, и оранжевая версия эксклюзивна для варианта Pro.