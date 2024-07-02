Huawei объявляет старт конкурса мобильной фотографии в России

В России стартовал ежегодный фотоконкурс XMAGE, организованный компанией Huawei. Мероприятие, призванное объединить любителей мобильной фотографии со всего мира, предлагает участникам возможность проявить свой талант и поделиться своим уникальным видением.В этом году конкурс предлагает восемь категорий: «Лица», «Мгновения», «Так далеко, так близко», «Стиль», «Фокус х Время», «Искусство и мода», «Здравствуй, жизнь», «Действие». Каждая категория акцентирует внимание на отдельных возможностях современных смартфонов.Участники могут побороться за ценные призы, включая смартфоны линейки HUAWEI Pura 70, наушники HUAWEI FreeClip и смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3. Жюри в России возглавят президент Творческого союза художников России, Вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков и Оксана Несмеянова, признанная лучшим свадебным фотографом России в 2024 году.Работы принимаются до 1 сентября 2024 года, победители будут объявлены 30 октября.Конкурс XMAGE продолжает развивать традиции мобильной фотографии Huawei. Напомним, в Дубае недавно прошла глобальная выставка HUAWEI XMAGE «Жизнеутверждающий взгляд на мир», где были представлены около 300 фотографий, снятых на смартфоны компании. Выставка демонстрировала эволюцию технологий мобильной фотографии Huawei за последние 12 лет, а лучшие работы были опубликованы в официальных социальных сетях компании.