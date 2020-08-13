Huawei обошла Apple на рынке смартфонов

Компания Huawei переживает не лучшие свои времена, ведь из-за запретов со стороны США производителю пришлось отказаться от целой массы технологий, разработок и возможностей, которые ей были так нужны. Однако это пока что еще не принесло свои плоды, ведь компания еще не публиковала отчеты за 2020 год, тогда как информация за 2019 год имеется. И там указано, что компания Huawei обошла компанию Apple по количеству проданных устройств. Конечно, стоит понимать, что у китайского производителя достаточно много доступных устройств, которые практически не приносят компании прибыль, тогда как Apple продает только флагманы, так что и прибыль у нее заметно выше. Но это уже совсем другая тема для разговора, главное, что Huawei продавала море смартфонов.

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