Huawei обошла Apple на рынке смартфонов

Компания Huawei переживает не лучшие свои времена, ведь из-за запретов со стороны США производителю пришлось отказаться от целой массы технологий, разработок и возможностей, которые ей были так нужны. Однако это пока что еще не принесло свои плоды, ведь компания еще не публиковала отчеты за 2020 год, тогда как информация за 2019 год имеется. И там указано, что компания Huawei обошла компанию Apple по количеству проданных устройств. Конечно, стоит понимать, что у китайского производителя достаточно много доступных устройств, которые практически не приносят компании прибыль, тогда как Apple продает только флагманы, так что и прибыль у нее заметно выше. Но это уже совсем другая тема для разговора, главное, что Huawei продавала море смартфонов.