Huawei официально подтвердила запуск смартфона Nova 10 Pro

Huawei официально подтвердила запуск смартфон Nova 10 Pro.

Huawei Nova 10 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и поддержкой частоты обновления 120 Гц. По некоторым данным известно, что смартфон Nova 10 Pro оснащен 60 мп фронтальной камерой с двойным фокусом, а также устройство получит сканер отпечатков пальцев под экраном.

На задней панели мы видим систему из трек камер с основным датчиком на 50 мп RYYB. Согласно слухам, Nova 10 Pro основан на чипсете Snapdragon без поддержки 5G. Емкость аккумулятора не раскрыта, но ожидается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Более подробная информация о серии Huawei Nova 10 будет объявлена на презентации.

Официальный анонс смартфона Huawei Nova 10 Pro запланирован на 4 июля.

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