Huawei официально представила складной смартфон P50 Pocket

С другой стороны, P50 Pocket оснащен производительным процессором Snapdragon 888, что немного удивительно, учитывая проблемы, с которыми Huawei столкнулась с интеллектуальной собственностью в США и источниками кремниевых компонентов. Это чипсет не последнего поколения, но он должен оказаться достаточно быстрым, поскольку это полноценная система флагманского уровня. Кроме того, у смартфона есть ультрасовременный шарнир, которым Huawei может похвастаться — он может полностью складываться без промежутков между двумя частями телефона, а также не должно быть складок, когда устройство разложено. Этот новый шарнир был разработан компанией Zhaoin Technology, он также дешевле других решений и более надежен. По крайней мере, так говорит Huawei. Дизайн телефона соответствует философии раскладушки, а также внешне напоминает несложенную модель Huawei P50 — с двумя большими круглыми корпусами для камеры.