Huawei официально представила складной смартфон P50 Pocket

Около недели назад Huawei официально анонсировала свой первый складной телефон с откидной крышкой (или раскладушкой) — Huawei P50 Pocket. А теперь китайская компания официально выпустила устройство, стремясь победить таких конкурентов, как Galaxy Z Flip 3. Однако это может оказаться непростым делом — Huawei P50 Pocket доступен только в Китае по цене от 8 988 юаней (около 1411 долларов) за модель 8 ГБ / 256 ГБ. Есть золотая премиум-версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища, которая стоит 10988 юаней (примерно 1725 долларов), и если принять во внимание цену Samsung Galaxy Z Flip 3 в 999 долларов и его глобальную доступность, все выглядит не слишком хорошо для Huawei.

С другой стороны, P50 Pocket оснащен производительным процессором Snapdragon 888, что немного удивительно, учитывая проблемы, с которыми Huawei столкнулась с интеллектуальной собственностью в США и источниками кремниевых компонентов. Это чипсет не последнего поколения, но он должен оказаться достаточно быстрым, поскольку это полноценная система флагманского уровня. Кроме того, у смартфона есть ультрасовременный шарнир, которым Huawei может похвастаться — он может полностью складываться без промежутков между двумя частями телефона, а также не должно быть складок, когда устройство разложено. Этот новый шарнир был разработан компанией Zhaoin Technology, он также дешевле других решений и более надежен. По крайней мере, так говорит Huawei. Дизайн телефона соответствует философии раскладушки, а также внешне напоминает несложенную модель Huawei P50 — с двумя большими круглыми корпусами для камеры.
Комментарии и отзывы Huawei P50 Pocket
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