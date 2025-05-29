Huawei официально представила смартфон Nova Y73

Месяц назад компания Huawei официально представила бюджетный смартфон Enjoy 80 для китайского рынка, а теперь эта же модель появилась на глобальном сайте компании под названием nova Y73. Новинка полностью идентична Enjoy 80 по дизайну и характеристикам, включая два цветовых варианта — синий и чёрный. Nova Y73 оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Спереди, в вырезе по центру, размещена фронтальная камера на 8 Мп, а на тыльной панели имеется основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и второстепенным сенсором, о характеристиках которого Huawei пока не сообщает. Скорее всего, это датчик глубины резкости на 2 Мп или датчик, отвечающий за точность цветопередачи.

Процессор также официально не раскрывается, но по информации инсайдеров, внутри установлен Kirin 710A — 14-нм чип 2018 года. В паре с ним идут 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. Также Huawei добавила программируемую клавишу Enjoy X Key на левом торце корпуса, которая в последнее время пользуется невероятным спросом ны рынке. Работает смартфон под управлением EMUI 12, а питание обеспечивает аккумулятор на 6620 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 40 Вт. Среди дополнительных возможностей — защита от пыли и брызг по стандарту IP64, NFC, 3,5-мм аудиоразъём и инфракрасный порт. Информация о цене и сроках появления на мировом рынке пока не объявлена, но новинка должна быть доступной.
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