Huawei официально представила в России смартфон среднего уровня Honor 8C

В России представлен смартфон среднего уровня Honor 8C от компании Huawei. Гаджет получил 6,26-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек и соотношение сторон 19:9. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 632. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт. В верхней части дисплея имеется вырез: в нем установлена 8 Мп фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и светодиодной вспышкой. Сзади размещена двойная камера с оптическими блоками, выстроенными по вертикали. В ее состав входят датчики с 13 млн и 2 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. В продажу новинка выйдет 3 декабря по цене 12 990 рублей.