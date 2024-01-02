Huawei отбирает у Apple сегмент флагманских смартфонов

Производители флагманских смартфонов в 2023 году продемонстрировали существенное увеличение продаж, особенно компания Apple, которая снова заняла лидирующие позиции на рынке за счёт более передовых технологий и внушительного перечня нововведений. Однако в прошлом году позиция Apple всё же слегка пошатнулась и есть мнение, что в 2024 году производитель может потерять лидерство на рынке. В 2022 году доля рынка Apple в мире в сегменте премиальных смартфонов составляла 75 процентов, демонстрируя огромный отрыв от ближайшего конкурента в лице Samsung, который занимал всего 16 процентов рынка. В прошлом году корейский гигант смог увеличить эту долю до 17 процентов, в то время как Apple потеряла часть позиций, хотя и завершила год с внушительной долей в 71 процент.

Но теперь компания Huawei за счёт новых смартфонов планирует покорить новые высоты и захватить ещё 5% рынка, так что Apple, вероятно, потеряет часть от сегмента премиальных решений. Также компания TrendForce считает, что Apple столкнётся с новыми вызовами в 2024 году, указывая на Huawei как на главного конкурента. Ведь хотя китайский гигант длительное время просто отсутствовал, у него достаточно приличная база устройств, своя операционная система и огромный внутренний рынок на 1 миллиард человек, которые предпочитают покупать гаджеты локального бренда, а не решения от американских компаний. И это может существенно ударить по возможностям Apple в ближайшем будущем, особенно в сегменте самых дорогих решений.