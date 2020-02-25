Huawei отлично реализует смартфоны с 5G

Некоторое время назад многие пользователи думали, что смартфоны с поддержкой 5G не будут пользоваться спросом у потенциальных покупателей, так как эти устройства пока что не готовы к сетям пятого поколения. Точнее, у самих смартфонов есть такая функция и они могут работать с 5G, но сами 5G пока что не готовы к массовому использованию. Кроме того, пока что мобильные операторы не готовы запустить в использование эту технологию, так как нужно провести закупку нового оборудования и так далее. Тем не менее у Huawei получилось продать за 2020 год более десяти миллионов смартфонов с этой технологией и производитель считает, что это лишь начало. Более того, если компания не остановится, то к концу года половина смартфонов будет с 5G.