Huawei передаст все свои технологии 5G бесплатно

Ранее на этой неделе Huawei объявила, что она открыта для предложений о сотрудничестве и готова передать свою технологию 5G, ее исходные коды, проприетарные и секретные конструкции оборудования и многое другое для продвижения глобальных инноваций. Согласно отчету BusinessStandard, китайский технологический гигант, который также владеет приличным количеством патентов на технологию 5G, сделал заявление в среду. Основатель и генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй сказал: «Мы открыты для передачи всех наших технологий 5G, а не только для лицензирования производства другим лицам. Это будет включать в себя исходные программы и исходный код для всех секретов проектирования оборудования, а также ноу-хау и дизайн микросхемы».