Huawei планирует установить Harmony OS на 100 млн устройств

Несмотря на то, что ситуация с операционной системой Android у Huawei немного улучшилась, производитель все же активно разрабатывает свою собственную операционную систему Harmony OS, которая позволит полностью избавиться от влияния со стороны США. Пока что, правда, система находится лишь на стадии разработки и тестирования, но, с другой стороны, объем устройств, на которые будет установлена новая операционная система, достаточно внушительный. Например, в Huawei заявили, что Harmony OS будет установлена на 100 миллионов устройств, среди которых телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры, умные колонки и так далее. Это действительно может создать конкурентоспособную среду, позволив компании работать полностью автономно.

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