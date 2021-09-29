Huawei планирует выпустить складной смартфон

Huawei — одна из немногих компаний, выпускающих складные смартфоны — пока что китайский бренд представил только три модели. Все они оснащены горизонтально складывающимся дисплеем, который раскладывается в планшет. Но по словам надежного эксперта из Китая, в настоящее время компания работает над устройством с вертикально складывающимся экраном. Этот тип телефона обычно называют «складным смартфоном-раскладушкой». По данным достаточно известного издания Digitial Chat Station, Huawei разрабатывает складной смартфон-раскладушку в новом формате уже длительное время, но пока что не готова показать его широким массам.

Инсайдер утверждает, что телефон будет позиционироваться на рынке высокого класса, что вполне ожидаемо, но даже примерной стоимости пока что никто назвать не может. Он также добавляет, что смартфон будет ориентирован на женскую аудиторию, и это уже выглядит странно, так как данное решение автоматически сужает аудиторию потенциальных покупателей. Судя по информации, грядущий складной смартфон-раскладушка под брендом Huawei будет напрямую конкурировать с серией Samsung Galaxy Z Flip. И хотя текущее поколение Galaxy Z Flip3 считается лучшим доступным складным устройством на сегодняшний день, ситуация в обозримом будущем вполне может измениться. Будем надеяться, что производитель представит классное решение за вполне адекватные деньги и данный смартфон можно будет купить не только гику, но и обычному пользователю.