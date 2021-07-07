Huawei подала иск на Verizon, но, вероятно, проиграет

В настоящее время Huawei требует компенсации в размере неизвестной суммы, а также выплаты роялти. Примечательно, что оператор связи США назвал этот иск «не более чем пиар-ходом» и «скрытой атакой на нашу компанию и всю технологическую экосистему». Кроме того, оператор связи также подал встречный иск против Huawei, заявив, что китайская компания также нарушила патенты Verizon. В прошлом году производитель смартфонов добавил, что «просто просит Verizon уважать инвестиции Huawei в исследования и разработки, либо оплачивая использование наших патентов, либо воздерживаясь от их использования». На данный момент в компании отказались от дальнейших комментариев по этому поводу. Но, честно говоря, у Huawei не так уж много шансов на победу.