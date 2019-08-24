Huawei подтвердила ряд фактов о SoC Kirin 990 - скоро анонс

Некоторые подробности о грядущем высокопроизводительном чипе Kirin 990 от Huawei уже прозвучали. Официальные спецификации Kirin 990 могут быть объявлены уже на международной выставке электроники IFA 2019 в Берлине, которая состоится 6–11 сентября.

И хотя компания старается не разглашать все подробности о своей передовой однокристальной системе, президент Huawei по Центральной, Восточной, Северной Европе и Канаде Янмин Ван (Yanmin Wang) поделился информацией о лучшем мобильном чипе свой компании, который ляжет в основу флагманских смартфонов. Например, складной Huawei Mate X из-за переноса запуска на ноябрь получит эту новую однокристальную систему вместо Kirin 980, с которой он демонстрировался на MWC 2019, и улучшенную систему камер RYYB. Господин Ван также подтвердил, что Kirin 990 будет производиться на улучшенном 7-нм техпроцессе, который, как ожидается, позволит сократить энергопотребление на фоне Kirin 980. Также процессор будет соответствовать основным стандартам 5G для китайских сетей пятого поколения. Очевидно, Huawei встроит модем в SoC, освобождая место внутри смартфона. Однако руководитель оставил без ответа уточняющий вопрос, будет ли Kirin 990 поддерживать американские полосы частот 5G mmWave в диапазоне 30–300 МГц.

Ещё одним важным новшеством станет поддержка записи видео 4K с частотой 60 кадров/с, недоступной в этом разрешении на Kirin 980. При этом конкурирующие чипсеты Qualcomm Snapdragon 855 и Samsung Exynos 9825 уже работают с форматом UHD/60p. Презентация первых смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, использующих Kirin 990, намечена на 19 сентября.