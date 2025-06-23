Huawei пока что не может перейти на техпроцесс 5 нм

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются компании вроде Huawei, — невозможность полноценно перейти к массовому производству чипов на техпроцессах 5 нм и ниже, используя устаревшее DUV-оборудование. После попадания Huawei и её партнёра SMIC в список экспортного контроля Тайваня, импорт новейшего оборудования без лицензии стал почти невозможен. Хотя Huawei сумела наладить частичную автономность за счёт локальной цепочки поставок, её новейший чип Kirin X90, установленный в MateBook Fold, по-прежнему изготавливается на базе устаревшего 7-нм техпроцесса SMIC, а не на более современном 5-нм.

«Если Huawei остаётся на уровне 7-нм системы на кристалле, это означает отставание от Apple (серии M3 и M4), AMD (Ryzen 8040) и Qualcomm (Snapdragon X Elite) на несколько поколений. TSMC, Samsung, Intel и Rapidus уже в течение ближайших 12–24 месяцев предложат своим клиентам 2-нм техпроцессы, что только увеличит разрыв между Китаем и остальным миром», — считают иностранные аналитики. Помимо запрета на покупку EUV-оборудования, Huawei и другие китайские компании лишены доступа к необходимым EDA-инструментам — программному обеспечению для проектирования чипов. К счастью, Huawei предвидела эти сложности и разработала собственные EDA-решения для 14-нм, которые позволяют проектировать и производить 7-нм чипы. Но полноценный переход на 5 нм остаётся пока нереалистичным — компании нужно ещё очень многого добиться, чтобы добраться до этого уровня.