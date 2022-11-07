Huawei пока что отказывается от своих чипов

Некоторое время назад крупные производители смартфонов решили делать свои собственные процессоры, чтобы получать некоторое преимущество в плане оптимизации ОС. Дело в том, что когда процессор выпускается сторонним производителем, то тонко подстроить его под фирменную прошивку достаточно сложно в техническом плане. И, конечно, стоит понимать, что в большинстве ситуаций сторонний производитель довольно дорого продаёт свои процессоры, тем самым снижая прибыль производителя смартфона. Но у Huawei ситуация в этом году изменилась — производитель официально заявил, что в этом году и следующем новых смартфонов на процессорах Kirin не будет. Не совсем понятно, с чем именно это связано, но, видимо, причина в низком спросе на смартфоны.

На текущий момент Huawei продаёт свои смартфоны исключительно на территории Китая — да, устройства привозят и в другие страны, даже в России устройства продаются, но только в сером формате, то есть без официальных ритейлеров и сервиса. Соответственно, видимо, производитель решил, что пока что вкладывать ресурсы в производство процессоров нового поколения нет смысла, так как такого рода разработки иногда требуют безумных денег и при этом пользователи не будут покупать смартфоны компании в том количестве, чтобы отбить эти расходы. Наверное, начиная с 2024 года ситуация может измениться, но пока что это слишком далекое будущее, чтобы говорить точно, и если вы мечтали о новом чипе Huawei, то самое время осмотреться по сторонам.
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