Huawei показала Honor 10 Lite

Официально представлен новый смартфон Honor 10 Lite от компании Huawei, который выглядит крайне стильно и стоит всего 200 долларов. Отличное решение для тех, кто хочет приобрести современный производительный смартфон за адекватные деньги. Сейчас на рынке выходит целая россыпь разнообразных устройств, которые стоят довольно дорого и не предоставляют потенциальному покупателю достойных возможностей. Здесь же большой дисплей с вырезом в виде капли, который не мешает вам смотреть видео или играть в игры, производительная начинка, отличная камера и привлекательный дизайн. Будем надеяться, что до Нового года смартфон завезут к нам в страну и его можно будет купить за адекватные деньги. В последнее время китайские компании прямо радуют нас отличными релизами, особенно в начальном классе.