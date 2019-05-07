Huawei показала Honor 20 Lite

2019-05-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Honor 20 Lite; [38]
Компания Huawei официально представила свой новый смартфон Honor 20 Lite, который можно смело назвать лучшим представителем среднего класса. У этого смартфона цена всего 280 долларов при наличии достаточно мощного процессора Kirin 710 и 4 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, здесь установлен достаточно качественный дисплей с диагональю 6,21 дюйма с разрешением 2340 на 1080 точек. Картинка максимально плотная, сочная, яркая и четкая. Можно с удовольствием играть в игры, смотреть фильмы и сериалы, получать удовольствие от общения в мессенджерах и социальных сетях. На текущий момент это действительно лучшее устройство за свои деньги, ведь за 280 долларов купить что-то более продвинутое у вас точно не получится, уверяю.


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